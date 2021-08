EleccionesPorAries| Avellaneda le pidió a Bullrich que “no proscriban su lista”

El funcionario quiere ser precandidato a diputado nacional en el frente Juntos por el Cambio +, pero la Junta Electoral todavía no oficializó a los precandidatos del espacio que competirán en las Paso de septiembre. Desde su cuenta de Twitter, Avellaneda le hizo un pedido directamente a la presidenta del Pro a nivel nacional

La interna en Juntos por el Cambio está que arde, mientras se acercan las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre. El 24 de julio pasado se presentaron las listas de precandidatos a diputados nacionales y en este espacio se inscribieron cuatro listas. Una de ellas es encabezada por Nicolás Avellaneda, quien actualmente es secretario de Industria del Gobierno provincial. Aparentemente, la Junta Electoral está dilatando la oficialización de la lista de Avellaneda, quien le pidió a Patricia Bullrich que "no la proscriban".

Sra @PatoBullrich no proscriban a los afiliados desde hace AÑOS @ProSalta, presntmos en tiempo y forma una lista para participar enlas Paso Nacionales y sus INTERVENTORES no acatan el fallo de la Justicia Federal(Juez Bavio)@proargentina@eltribuno @Informatesalta @QuePasaSalta — Nicolás Avellaneda (@nickiavellaneda) August 5, 2021

El 24 de julio pasado en la sede de Juntos por el Cambio se inscribieron cuatro listas de precandidatos: una encabezada por Inés Liendo; la segunda con Carlos Zapata a la cabeza; la tercera encabezada por Héctor Chibán e inesperadamente, Nicolás Avellaneda presentó una lista con él en primer término.

Sin embargo, esto despertó una fuerte interna en la alianza, porque en el acta constitutiva del espacio hay un artículo que establece que el frente debía presentar una lista unidad o bien una lista por cada partido que lo integra. Por tal motivo, tanto Chibán como Avellaneda recurrieron a la Justicia para que los dejen inscribirse y participar de las Paso, ya que ambos coinciden en que ese artículo firmado por los presidentes que componen Juntos por el Cambio - Pro, UCR y Ahora Patria - va en contra de la Ley Paso.

Todavía no se oficializaron los precandidatos que competirán en las primarias y Avellaneda decidió escribirle directamente a Patricia Bullrich, la presidenta del Pro a nivel nacional. "Sra. Patricia Bullrich no proscriban a los afiliados desde hace AÑOS del Pro Salta. Presentamos en tiempo y forma una lista para participar en las Paso Nacionales y sus INTERVENTORES no acatan el fallo de la Justicia Federal(Juez Bavio)", expresó el funcionario provincial, quien volvió a dejar en claro que hará hasta lo imposible para participar en las Paso dentro del espacio.