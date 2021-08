Ruarte prometió no hacer más campaña con electrodomésticos del PAMI

Luego del informe de Aries y la imposibilidad de establecer contacto con el concejal y candidato Fernando Ruarte, quien recogió el guante y brindó explicaciones fue Pamela Ares, candidata a senadora por la Capital y cabeza de lista del Frente de Todos en estas elecciones.

“Fernando entiende que cometió una equivocación”, aseguró la dirigente luego de que se hiciera público que Ruarte hacía campaña con electrodomésticos y otros insumos para jubilados que el PAMI retenía en sus oficinas céntricas.

Para Ares, el confundir la presencia del Estado – sea Nacional o Provincial – con una campaña electoral “está muy mal”. Aseguró, en tanto, que el PAMI hace este tipo de entregas durante todo el año y que, en este caso, se invitó al edil a participar de la actividad.

“Yo no lo hago; no me gusta ver funcionarios a los codazos en las entregas de obras. Yo podría estar en operativos de la ANSES en este momento y elijo no hacerlo”, advirtió la candidata y continuó: “Estoy saliendo a explicar porque no me gusta cuando estas cosas suceden y menos cuando la que encabeza la lista soy yo. Parte de lo que planteamos es que no somos lo mismo que la vieja política”.

Para Ares, existe una naturalización de este tipo de prácticas y que debe ser cambiada.

“Pero no solo en La Cámpora, es en toda la política. Se habló con el concejal y nos dijo que eso no va a volver a ocurrir”, apuntó la funcionaria nacional y sentenció: “Dicen hay que renunciar o pedir licencia, el único que no ha renunciado es Emiliano Durand a la pauta provincial, que también es pública”.