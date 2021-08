COVID-19: Jujuy anunció la vacunación obligatoria para la administración pública

Ante el avance del coronavirus en el país, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tomó una determinación que generó polémica a nivel nacional. El mandatario informó que la vacunación será obligatoria para los agentes de la administración pública, pero también para entidades autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, como así también empresas y sociedades del Estado.

Según informaron desde el Gobierno de Jujuy, a través del Decreto Acuerdo N° 696, el Gobierno de Jujuy dispuso la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 para todo los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su situación de revista y lugar en que se presten servicios.

Además, el documento aclara que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado.

Por otro lado, el Gobierno jujeño invitó a la actividad privada a adherir a dicha medida, en especial a los sistemas privados de salud, educación, seguridad, transporte público y privado, comercio y entidades civiles, deportivas y recreativas en general. También invita a adherir a los poderes Legislativo y Judicial, municipios y comisiones municipales.

Así lo hizo saber el gobernador Gerardo Morales en el marco de un nuevo informe del Comité Operativo de Emergencia (COE) emitido este domingo, 1 de agosto, oportunidad en la cual anticipó además que a partir del próximo miércoles, 4 de agosto, los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros deberán presentar certificado de vacunación contra el COVID-19.