Señalan que el paro docente “es netamente político”

El dirigente descartó que la medida de fuerza tenga como objetivo perjudicar al oficialismo, pero sostuvo que la intención es aprovechar la situación.

“Los docentes van a llegar ahora, cuando cobren, a un 31% de incremento qué es superior a la inflación que estamos teniendo”, explicó y descartó también que el problema se relacione a las titularizaciones docentes. “Hace 2 años las titularizaciones en la provincia son en forma anual, cuando a veces hemos tenido que esperar 13 o 15 años para poder titularizar”, indicó Mazzone.

“En este contexto de pandemia donde los chicos ya prácticamente perdieron el año pasado las clases presenciales yo realmente no estoy de acuerdo. Creo que se le debe brindar la educación a los chicos. No pueden ser rehenes de algo que no entiendo qué es lo que reclama”, concluyó.