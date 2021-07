Piden que los candidatos sean serios y no como Martín Grande

El candidato a Senador provincial de Capital por la Unión Cívica Radical, Bernardo Solá, consideró que hay que ser serio en política no como Martín Grande que propone eliminar la Cámara Alta, lo que muestra su desconocimiento.

En Día de Miércoles por Aries, Solá señaló que propone para llegar al Senado: controlar la partida presupuestaria, la designación de jueces y los nombramientos en la Auditoría General de la Provincia.

Agregó que no promete asfaltar, alumbrar o poner semáforo porque eso es mentira, ya que excede a las facultades de un miembro de la Cámara Alta.

Cuestionó también que Martín Grande, su competidor, proponga eliminar el Senado, porque eso muestra su desconocimiento de las leyes y eso no es serio.

“Yo soy serio. La gente tiene que exigirle al político esa seriedad. Cuando vaya a votar, que se tome dos minutos de su tiempo. En la pantalla habrá 10 candidatos a senadores. Muchos saben quiénes son, cuál es la trayectoria de cada uno y ahí tiene para elegir. No toda la responsabilidad es de los políticos”, sostuvo.

Por esta razón, sostuvo que somos los ciudadanos los que debemos exigir la calidad en los dirigentes.

Solá insistió que la gente debe votar a la Unión Cívica Radical y agregó que el electorado sabe lo que él en su caso no hará: “No voy a robar, no voy a mentir, no faltará a las sesiones ni hará todo lo que esté en contra del pueblo”.