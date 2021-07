Sin autorización previa, le pintaron la pared de su casa con publicidad electoral

La campaña electoral para los comicios salteños toma ribetes más que extraños. A la sobrepoblación de cartelería en la vía pública y a la colocación de inflables sobre la bicisenda de Avenida Paraguay, se suma la pintada de paredes sin autorización de los propietarios de las viviendas.

“Me levanté a la mañana y en mi celular tenía el mensaje de un vecino que me decía que estaban pintando la pared de mi casa”, relató – en Aries – Matías Cruz, vecino de la zona norte.

El trabajo, según entiende, se realizó durante la madrugada y sin solicitarle permiso alguno.

“Conseguí el teléfono de Rocha, uno de los candidatos de la pintada, hablé con él y me dijo que ya iban a solucionar el problema, sin embargo, todavía no hicieron nada”, sostuvo el joven y completó: “En ningún momento me avisaron, ni me pidieron permiso; vinieron y lo hicieron directamente”.