Nepotismo en Metán: Un intendente es candidato a diputado y deja a su hija en el municipio

Indicó que Dantur dejaría a su hija al frente del municipio, quien es candidata a concejal en primer término para que agarre la presidencia del Concejo y lo reemplace, algo parecido a lo que pasó en Tartagal”, dijo Moisés.

La diputada del PRO, señaló que dentro de las propuestas para la reforma de la constitución no sólo propondrán que no haya reelecciones sino que los parientes directos no puedan reemplazar a los mandatarios.