Vecinos de Portezuelo Norte indignados con la Municipalidad: “No ponen un gramo de cemento donde no se ve”

Fue por un reclamo de los propios vecinos de Portezuelo Norte; advertían que en la intersección de Avenida Asunción y calle 13 de julio los accidentes eran moneda corriente por malas maniobras de los automovilistas quienes, en su afán de tomar la avenida en dirección norte, la cruzaban intempestivamente.

A modo de respuesta, la Municipalidad capitalina instaló sobre Av. Asunción unos bastones plásticos para impedir el paso de vehículos, no obstante, al no haber agentes de Tránsito en la zona, los conductores optan por esquivarlos o incluso algunos los pasan por arriba.

“Me parece bien que hayan puesto la señalización”, sostuvo – por Aries – Victoria, una vecina del lugar, y aseguró que se hace necesaria la presencia de personal municipal para controlar que la disposición se cumpla.

Dicho esto, la mujer explicó que el reclamo no fue atendido por completo ya que los baches de la calle 13 de julio no fueron tapados. Se trata de pozos de más de 20 cm de profundidad que, aseguró, ya causaron accidentes.

“Por aquí no viene nadie, las veces que vinieron pusieron ese material que se deshace al poco tiempo. No ponen un gramo de cemento donde no se ve”, concluyó Victoria.