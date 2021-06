Consejo de Ciencias Económicas: afirman que el COE “dio luz verde” para las elecciones del organismo

Juan Pablo López, candidato a presidente del Consejo de Ciencias Económicas de la lista Renovación, explicó que las elecciones de la institución estaban establecidas primero para mayo y luego para junio, “pero que se suspendieron en ambas oportunidades”. Igualmente, afirmó que el Comité Operativo de Emergencia "dio luz verde para que se celebren los comicios".

En Hablemos de Política, por Aries, López cuestionó que no haya una fecha firme para los comicios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y también aseguró que no sabe por qué se suspendió el acto eleccionario, pese a que el COE dio el visto bueno.

“Buscamos que no se puedan vulnerar los derechos adquiridos a través de maniobras dilatorias que no le hacen bien a la institución", aseguró Juan Pablo López. Además, el contador sostuvo que "las elecciones en el Consejo se tienen que hacer de forma regular" y remarcó que "hace 18 años no hay elecciones participativas" en dicha institución.

"Hicimos una presentación al COE y dio luz verde, siempre y cuando se cumplan los protocolos de seguridad sanitaria. Vemos que la situación es rara y tomaremos las cartas que correspondan”, aseguró el representante de la Agrupación por la Alternancia.