¿Qué piensan los millennials ante al Caudillo Gaucho?

Tras solicitar autorización para leer un texto de su autoría, compartió lo siguiente:

“200 años de la muerte de Martín Miguel Güemes. No voy a pensar en pasado. Porque todos los argumentos posibles me parecen aceptables. Y tengo interrogantes que compartir.

¿Qué piensan los millennials del caudillo gaucho? Ellos son una generación digital, híper conectada y con altos valores sociales y éticos. Son desafiantes ante los retos de la realidad y conviven con la virtualidad permanentemente.

¿Tendrán tiempo para la historia? ¿O sólo les interesa el dinamismo informativo, el teletrabajo?

Tengo claro que no compran joyas, ni piensan que accederán a una casa propia y de acuerdo a los sociólogos, sus relaciones no duran. ¿Cómo interpretan entonces a un gaucho del siglo 19, tan disímil de su realidad? Pienso, sin embargo, que no es tan difícil.

La casa propia, el medio ambiente, el futuro abierto y complicado, que son problemas a resolver hoy, empequeñecen con los problemas que enfrentó Güemes: echar a los españoles, fundar una nación, levantar una economía fundida por la guerra. O sea que el General vivió, sin dudas, un presente con futuro abierto y complicado. Eso sí, no se amedrentó. No pensó que si le iba mal, todos sus sueños serían un fracaso absoluto. Simplemente se zambulló en la realidad que quería cambiar y la historia nos demuestra que lo logró.

Este es su legado para los jóvenes de hoy. Él nos demuestra que los logros no son una cuestión de talento sino de confianza en uno mismo. Creyó que se podía terminar con la cotidianeidad de la vida colonial que lo irritaba por lo injusta. Él pudo decidir la historia.

La guerra gaucha tiene su firma y dejó la rúbrica para las generaciones futuras. A los millennials, Güemes les dejó un mensaje: piensen, sueñen, concreten. El sol, como siempre, seguirá asomando detrás del San Bernardo”.