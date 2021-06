Alberto Samid: "No sé por qué se ofenden porque les dicen judíos"

“No tengo nada que retractarme”. Alberto Samid ratificó sus polémicas declaraciones contra la comunidad judía en respuesta a las afirmaciones de la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, sobre el comercio de carne entre ambos países.

"Es verdad, nadie le quiere vender a los judíos", dijo el empresario. "Yo le respondí comercialmente. Ojalá no nos compren más", insistió. "Yo salí a defender a mi país", agregó.

Samid dijo que la Argentina le hace "un favor a Israel" porque "nadie quiere vender carne kosher".

"No sé por qué se ofenden porque les dicen judíos. "Si los judíos no nos compran más nos hacen un favor, el favor se lo hacemos nosotros a ellos. Ojalá no nos compran más, son malos comerciantes", añadió Samid. Y luego ratificó: "No tengo nada que retractarme”.

A través de Twitter, Samid publicó: "Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta "amenaza" la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes. Se los garantizo yo, Alberto Samid, El Rey de la Carne".

Las repudiables declaraciones del empresario fueron dirigidas a la embajadora de Israel en nuestro país, Galit Ronen, quien aseguró: “Si no podemos saber que nos van a vender carne de forma regular vamos a buscar otros lugares”.

“No puede ser que cada vez que le da ganas a la Argentina, Israel se queda sin carne”, afirmó durante una charla con el Colegio de Abogados de La Plata.

Ámbito.com