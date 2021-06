El INADI repudia que Salud Pública y el juez Méndez Curutchet atenten contra la “soberanía del cuerpo de las mujeres”

En El Acople, Farquarson lamentó la decisión del juez y sobre todo del Ministerio de Salud Pública de la Provincia porque está impidiendo que en Centros de Salud y Hospitales se apliquen la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Recordó que la ley IVE no prevé ningún tipo de conciliación y no obliga a realizar una interrupción del embarazo a nadie.

Lamentó que los jueces cuando les conviene aplican las leyes, pero cuando atraviesan sus cuestiones personales, ideológicas y prejuicios, actúan de otra manera.

Manifestó que la mujer que decide abortar no lo hace alegremente porque no es una situación feliz, pero el Estado debe garantizar que esa mujer lo haga en una institución con buenas condiciones para que no corra riesgo su vida.

Farquarson calificó como “preocupante” la situación del juez Méndez Curutchet y del Ministerio de Salud Pública al restringir el derecho a una mujer porque “atenta contra la soberanía de los cuerpos de las mujeres y sería un antecedente peligroso para el país”.