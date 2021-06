Critican incumplimientos de la Municipalidad y que tome al Concejo como Escribanía de Gobierno

Por Aries, Benavides recordó que su proyecto que proponía declarar Reserva Natural Municipal y de Usos Múltiples a dos catastros ubicados en el exbasural camino a La Pedrera, hoy se convirtió en la ordenanza 1570.

Por esta razón, aseguró que pidieron informes a la Municipalidad de Salta sobre los avances de la obra, pero no les respondieron nada ni observaron trabajo alguno.

La edil remarcó que las ordenanzas están para ser cumplidas, porque la función de los concejales tienen la función de sancionar leyes y el Ejecutivo tiene la obligación de cumplirlas.

“Lamento el incumplimiento de deberes de funcionario en los que están incurriendo de manera constante el Ejecutivo Municipal. Si no es una ordenanza que no es enviado desde el mismo Ejecutivo no las cumple”, sostuvo Benavides.

Recordó que la idea era que el proyecto se concrete en el marco de la conmemoración por el Bicentenario del fallecimiento del General Güemes, para el cual no se hizo mucho.

Finalmente, lamentó que la Municipalidad de Salta solo llame a los concejales para aprobar su proyecto, como si ese cuerpo deliberativo capitalino fuera “una Escribanía de Gobierno”.