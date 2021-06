Sansone consideró que el voto electrónico “es trucho”

Por Aries, el diputado Daniel Sansone aseguró que el sistema de votación electrónica “es trucho” y, en este sentido, recordó que la segunda vez que los comicios se realizaron utilizando las maquinas en la provincia él presentó un recurso de amparo para impedirlo.

“Yo en se momento no era Diputado, era un ciudadano común y corriente, y presenté el recurso en contra porque no estaba de acuerdo con que me hagan votar con la máquina porque consideraba que era trucho”, sostuvo.

Y disparó: “Todos sabemos que el sistema se puede manejar son ningún problema; no podemos usarlo”.

Advirtió, en tanto, que el mismo gobernador Gustavo Sáenz – cuando se candidateaba para la intendencia de la ciudad, luchó contra el voto, pero, sin embargo, ahora lo apoya.

“Debe ser lo favorece”, indicó.

Concluyendo, Sansone arremetió contra “la meda chica del Gobernador” y aseguró que “allí están los que hacen daño”.

“Encima ahora lo sumó a Juan Pablo Rodríguez. Esa gente está en todo y creen que son dioses. El día que lo conocí a Juanpi me dijo que él nunca había perdido una elección; yo le dije que con la guita del Estado yo tampoco hubiese perdido. ¿Cómo va a tener un inútil como ese en el Gobierno?”, cuestionó finalmente.