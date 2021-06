El director del fondo COVAX confirmó que el Gobierno le pidió que no enviara vacunas de Pfizer a la Argentina

El Fondo COVAX, el mecanismo creado por la OMS para distribuir de manera equitativa vacunas contra el coronavirus en todo el mundo, confirmó hoy que el Gobierno de Alberto Fernández le solicitó que no mandaran dosis de Pfizer entre los envíos dirigidos al país. Así lo confirmó Santiago Cornejo, el director de ese organismo para América Latina, en una sesión académica organizada por el Grupo Joven, el Comité de Salud Global y Seguridad Humana y el Grupo de Trabajo para la Cooperación al Desarrollo del Consejo Argentino de Relaciones Internacionles (CARI).

En ese contexto, la diputada nacional por Mendoza Claudia Najul (Juntos por el Cambio) le consultó a Cornejo sobre el vínculo de la Argentina con el mecanismo COVAX, que busca garantizar el acceso global a las vacunas contra el coronavirus. Y la respuesta del directivo fue tajante: el Gobierno argentino rechazó la oferta de dosis de Pfizer puestas a disposición a través de esta iniciativa, que es impulsada por la OMS y apoyada por 190 países.

“Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. Argentina es compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”, comenzó explicando el director del fondo COVAX para América Latina.

Luego, insistió en que en el caso de “Argentina es opcional” y concluyó: “Entonces antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no”.

La confirmación sobre la negación del Gobierno argentino se da en un marco global sumamente complicado para acceder a las dosis y con la segunda ola golpeando fuertemente en la Argentina. Sin ir más lejos, el Ministerio de Salud de la Nación difundió este martes otro reporte epidemiológico con cifras preocupantes: se registraron 641 muertes y 35.355 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 3.817.139 y las víctimas fatales son 78.733.

Por otra parte, se informó que fueron realizados 107.697 testeos con una tasa de positividad del 32,82%. Vale recordar que la recomendación de la OMS es que este parámetro se mantenga el torno al 10%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 14.067.367 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 357.069 casos positivos activos en todo el país y 3.381.337 recuperados.

Por su parte, luego de semejante revelación, la diputada Najul consideró que se trata de “un escándalo con todas las letras”. “Ya lo era desde el punto de vista estratégico, cuando el ex ministro González García rechazó en 2020 acceder a vacunas vía COVAX para inmunizar a 18 millones de personas y solo contrató para 4,5 millones, apenas el 10% de nuestra población. Ahora también desde el lado humano: había vacunas disponibles para traer a la Argentina y las autoridades dijeron que no las querían”, enfatizó la legisladora de la oposición.

“Estamos hablando de un gesto de absoluta inmoralidad, de la ausencia total de empatía con la gente que está sufriendo, de un capricho injustificable. La situación epidemiológica sería otra si se hubieran aplicado las vacunas que rechazaron. Vamos a pedir las explicaciones correspondientes y a evaluar si el caso amerita también habilitar la vía judicial”, agregó.