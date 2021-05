Miguel Medina explicó su retiro de la Justicia Federal: “Legué hasta acá, más de esto no me interesa”

El ex Juez Federal – por Aries – explicó los motivos que lo llevaron a acogerse a la jubilación luego de muchos años en su cargo. Negó que haya sufrido presiones o que haya sido obligado a tomar la decisión.

El 18 de agosto de 1995, Miguel Antonio Medina fue designado Juez Federal N°2 de Salta por decreto 362 del entonces presidente Carlos Menem. Poco más de un mes atrás, finalmente se aceptó el pedido de que hizo para acogerse a la jubilación.

“Presenté la renuncia el 17 de febrero y me la aceptaron el 21 de abril, así que ya estoy desvinculado de la Justicia Federal”, explicó Medina en Compartiendo su Mañana.

Según explicó, ya había tomado la decisión de que este sería su último año en el cargo pero que aún no le había puesto fecha a su retiro. Sin embargo, un día común de trabajo – “un viernes”, detalló – decidió que el camino había llegado a su fin.

“Estábamos haciendo audiencias por Skype y, al terminar la jornada, dije ‘es hasta aquí’; fue simplemente eso. La Ley que rige nuestro retiro nos permito hacerlo a partir de los 60 años; bueno, yo cumplí 66. Seguí porque me sentía entero”, detalló Medina y continuó: “Hay una suerte de decir ‘llegué hasta acá, más de esto no me interesa’”.

Concluyendo, el ex Juez Federal aclaró que no sufrió ninguna presión para tomar la decisión y que, de hecho, lo hizo “en soledad” para luego comunicárselo a personas cercanas.

“La Justicia Federal fue una buena experiencia. Dejé todo lo que tenía y más”, sentenció Medina.