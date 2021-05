Macri: "Fui más feliz como presidente de Boca que de Argentina"

El expresidente admitió también que no informó que el país estaba quebrado cuando comenzó su mandato porque "iba a generar un bajón".

El expresidente Mauricio Macri aseguró este sábado que no está entre sus planes actuales buscar volver al mando del país aunque admitió que "las ambiciones están", al tiempo que se autocriticó por haber generado una expectativa alta en materia económica de la que no estuvo a la altura.

“Ni lo pienso (el retorno a la presidencia). Hoy mi preocupación es ayudar a los líderes que tenemos”, comentó el exjefe de Estado y planteó que desea que "haya varios" dirigentes para que la sociedad, finalmente, pueda elegir a uno.

Macri propuso que, cuando se llegue a ese momento cumbre, "los demás" deberán colaborar "desde el lugar que les toque”.

Sin embargo, afirmó que las ansias por la presidencia se encuentran presentes: “Las ambiciones están. Todos los curas quieren ser papas”.

Su desempeño como presidente

En una crítica hacia su desempeño entre 2015 y 2019 en la Casa Rosada, aceptó que eligió evitar contar la realidad en la que recibió la nación: “No puse foco en decir que estábamos quebrado porque iba a generar un bajón”.

“No puse el eje en eso”, recalcó y precisó que al asumir se encontró con "una triple maldición" en un "Estado nacional quebrado pero asintomático y sin mayoría en la cámara de diputados y senadores".

Ante ese panorama financiero y político, contó que decidió implementar "el gradualismo", el cual lo utilizó con una finalidad: "Fue una forma elegante de disimular mi debilidad política y para ir de a poco planteando las cosas que había que plantear”.

"Yo iba planteando que no se puede gastar más de lo que uno tiene. El mundo se había entusiasmado mucho con este líder antichavista que estaba en Argentina y entonces nos prestaban plata para ese déficit", aseveró.

Pero pese a esa buena recepción por parte de varios países, el exmandatario asumió: "Generé una expectativa en lo económico y no estuve a la altura".

"Fui más feliz como presidente de Boca que de Argentina", expresó al ser consultado sobre esas dos gestiones.

Críticas a Cristina Fernández de Kirchner

En otro pasaje de la entrevista brindada al canal El Trece, vertió críticas sobre el rol que considera que ocupa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Es quien gobierna".

"Ella nunca se fue. Tenía todo el poder. Tenía y tiene secuestrado a todo el Peronismo y a los intendentes", subrayó para luego comentar que espera "que haya un peronismo que se separe del kirchnerismo".

Asimismo, calificó a la presidenta de la Cámara de Senadores como una persona que no goza de felicidad: "Creo que ella está profundamente equivocada y tiene un sufrimiento que no sé de donde viene porque si uno mira su trayectoria debería ser feliz. Yo no percibo que sea feliz. Ella conduce desde el miedo, genera miedo".

Mesa judicial

"Jamás me preocupe por sus causas judiciales, como ella dice", resaltó el expresidente y, de forma irónica, explicó: "Ellos hablan del lawfare y los que persiguen son ellos. Todas las causas contra ella comenzaron en su gobierno".

En ese marco, fue consultado sobre la mesa judicial y destacó que existió pero que "era igual que otras meses" que se armaron durante su mandato con la finalidad de "trabajar en equipo".

Ese grupo de comando era "para elegir las mejores ternas para elegir a los mejores jueces, para discutir la ley de flagrancia", precisó.

Deuda con el FMI

"Mi gobierno tomó, en el peor de los caos, menos de 80 mil millones de deuda. Lo mismo que tomaron Cristina y otros gobierno antes", recalcó.

Sobre este tema, contó que su Gobierno recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI) porque "el mundo ya no le daba préstamos a Argentina".

Lo recibido por el organismo fue utilizado para saldar "las deudas que ya había" y aclaró: "La prueba está en que mirás la deuda de 2017 y 2019 y la deuda es la misma".

"Yo le dije a Alberto cuando ganó, yo te renegocio la deuda, lo hago en 15 días y dijeron 'no, no lo hacemos nosotros y tardaron un montón de tiempo'", reveló y consideró: “La deuda en Argentina no es grande".

Sobre el actual Gobierno

"Este gobierno no tiene rumbo, porque no cree en el desarrollo. Tienen un profundo desconocimiento de cómo funciona el mundo. Nunca leyeron a Frondizi", criticó el exmandatario nacional.

En varias partes de su juicio contra el Gobierno actual, Macri apuntó al manejo de la pandemia: "Alberto se contradice en el mismo día. Hablar todos los días sin rigor científico y sin apego a la verdad ha destruido el valor de la palabra presidencial".

“El desmanejo de la vacuna ha sido terrible. No hay vacunas por ineptitud”, sentenció.

La realización de la Copa América

El exjefe de Estado calificó que sería "medio incoherente" la realización del torneo continental de fútbol en el país y, con este tema, volvió a lanzar críticas a la gestión de Fernández: "Cierran, nos llenan de miedos, nos prohíben hacer millones de cosas y de golpe quieren hacer un campeonato de fútbol. Es difícil seguir la coherencia de este gobierno".

"En otro contexto, si tuviéramos otra coherencia, estaría de acuerdo", aseguró.

Pepín Rodríguez Simón y Grupo Indalo

A raíz de la situación de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, su principal operador judicial, sentenció: “Acá hay una persecución en su contra”.

El expresidente apoyó la decisión de Rodríguez Simón de intentar ser considerado un perseguido político en Argentina y poder residir en Uruguay: “El sintió, después de ver C5N, que iba a ir preso al volver y no se sintió seguro”.

Consultado sobre la causa contra el Grupo Indalo, respondió: “Lo único que hice como presidente fue que Cristóbal López devuelva impuestos que no eran de él. Nadie puede quedarse con impuestos que no son de uno“.

Acusación de Bullrich

“Ahora bajo juramento Pfizer va contestar qué pasó. Buenísimo que el presidente haga una denuncia”, señaló sobre lo denunciado por Patricia Bullrich, exministra de Seguridad durante su mandato, quien acusó al Gobierno de pedirle una coima al laboratorio durante las negociaciones por esas vacunas.

En ese sentido, remarcó que actualmente "no se sabe qué pasó" y celebró que Fernández acuda a la Justicia: “Bienvenido, pero investiguemos qué fue lo que pasó”.

Fuente: Ambito