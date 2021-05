COVID en Metán: afirman que el Municipio no se preocupa por las personas aisladas

"Asistencia Crítica de la Provincia no sabía cuántas familias estaban aisladas", dijo un periodista metanense

Alejandro Asis, periodista de Metán, explicó que la situación del departamento frente al coronavirus se complicó abruptamente entre enero y mayo, por falta de responsabilidad social, pero también por “falta de responsabilidad política”. Además, indicó que “ni la Municipalidad ni los legisladores se preocupan por las familias que están aisladas”.

En Hablemos de Política, por Aries, el periodista comentó que la curva de contagios fue creciendo entre enero y mayo y así también la cantidad de personas aisladas. "Ayer informaron 1200 personas aisladas y seguramente hoy hay más, unas 1400", señaló Alejandro Asis.

Curiosamente, el periodista afirmó que el área de Asistencia Crítica de la Provincia no estaba al tanto de esta situación y los vecinos de Metán, junto con algunas organizaciones, hicieron colectas para ayudar a las familias que no podían trabajar por estar en aislamiento.

“Hay muchas familias que están necesitando de esa ayuda, entonces por eso digo que hay inacción de la Municipalidad de Metán, porque Asistencia Crítica no sabía. Si el Municipio no tuvo tiempo de trasladar esa información a esa área de la Provincia, entonces el municipio no está trabajando bien”, cerró.