Hoteleros exigen garantías para poder trabajar el próximo invierno

Gastón Acevedo, empresario hotelero, aseguró – por Aries – que el sector es consciente que, por las restricciones impuestas, junio es un mes perdido para el turismo, por lo que el panorama en adelante se ve complicado.

“Tengo tres hoteles y dos están cerrados. En uno concentré toda la gente, por turnos, para que no se queden sin trabajo. Resistimos un año haciendo malabares, pero ya es insostenible”, aseguró.

Destacó, en tanto, el diálogo abierto con el Gobierno provincial, sin embargo, advirtió que el sector necesita de una gran ayuda para atravesar esta etapa sanitaria.

“Los hoteles estaban abiertos pero no venía nadie. A mí me parece bien el circuito turístico interno, pero a los hoteles de Capital no les sirve, eso sirve para los del interior”, señaló el referente.

Concluyendo, Acevedo precisó que el 50% de los hoteles de la provincia terminaron cerrando; para que la estadística no crezca, es necesario que el Estado salteño los apoye con subsidios y quita del pago de servicios, aseguró.