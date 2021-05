Quilodrán: “No estaba en la cabeza de nadie ir a elecciones”

Gonzalo Quilodrán, director del ENACOM, aseguró que “era previsible” que las elecciones salteñas se pospusieran debido a la situación epidemiológica actual.

“No me gusta tener razón pero celebro que el Gobernador haya dado marcha atrás ayer; lo que me preocupa es que no se haya definido una nueva fecha”, sostuvo el funcionario nacional y consideró que la dirigencia política debe empatizar con los problemas que tiene la sociedad; “no estaba en la cabeza de nadie ir a elecciones”, aseguró.

Por otro lado, Quilodrán apuntó contra la Administración Sáenz advirtiendo que, en primer lugar, se tomó su tiempo para acompañar las medidas de Nación y luego, al momento de anunciarlas, no le sumó otras de corte local.

Según su visión, la Provincia debería haber adoptado gestos con el sector productivo salteño y avanzar sobre impuestos como ingresos brutos o aliviar las tarifas de servicios.

Por caso, indicó, si lo que se pretende es ahorra fiscalmente, la unificación de la elección provincial con la nacional generaría un ingreso de 700 millones de pesos ya que se aprovecharía la logística de Nación para encarar el proceso electoral.

Cabe aclarar que Magic Software, la empresa que provee el voto electrónico, explicó que aunar la fecha de la elección salteña no puede aunarse a la nacional porque ganaron una licitación en Paraguay y, consecuentemente, no podrán prestar el servicio en la provincia.

“Esto me deja aún más preocupado”, señaló el Director del ENACOM y consideró que los salteños son rehenes de una empresa que, en definitiva, decide cuándo se puede o no votar. “Espero que el Gobernador priorice el raciocinio como ayer”, sostuvo el funcionario y le solicitó al mandatario que también revea la utilización del voto electrónico.

Concluyendo, Quilodrán reiteró que la Provincia debe convocar a todas las fuerzas políticas para consensuar una fecha para la elección local y que – prioritariamente – se debería unificar los comicios tal como lo hacen otras 20 jurisdicciones de Argentina.