Advierten que el uso de la vacuna de J&J no está aprobado por la ANMAT

Antonio Salgado, médico infectólogo, aseguró que las gestiones de la Provincia para la compra de vacunas al laboratorio Johnson & Johnson son una excelente noticia; ello permitiría, indicó, la inmunización de casi el total de la población salteña.

Destacó, en tanto, que la vacuna en cuestión tiene una excelente eficacia y que, de hecho, solo es necesaria una dosis.

“Lo preocupante es que no está aprobada por la ANMAT; no vaya a ser que el Gobierno acceda a estos medicamentos y después no se les permita usarlas. Pasó en Rio Turbio, accedieron a vacunas no aprobadas y no pudieron colocarlas”, advirtió el especialista.

Consideró, en este sentido, que la Provincia deberá acelerar el trámite de aprobación en el organismo nacional, más en este contexto de emergencia.

No obstante, el infectólogo aseguró que Salta ha demostrado tener un gran sistema de vacunación ya que, solo en el año pasado, se colocaron 350.000 vacunas antigripales.

“Eso quiere decir que tiene una gran experiencia en este tipo de campanas”, apunto Salgado finalizando.