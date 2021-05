“Hay pagar de alquiler 130 mil, AFIP 70 mil, eso no se suspendió y no vamos a llegar a fin de mes”

Salta 26 de mayo de 2021

Pese a las restricciones del COE, algunos comercios resolvieron abrir para concretar ventas on line o al público que se llegue por el local porque aseguran que no van a llegar a fin de mes ya que los pagos de obligaciones no se suspendieron y deben afrontarlos, como por ejemplo 130 mil pesos de alquiler y 71 mil pesos de AFIP.