Martín Grande le dijo “atorranta” a una fiscala y tuvo una dura réplica 

Sobre la fiscala dijo que “es una ineficiente funcionaria” por llamarlo a declarar a pesar de tener inmunidad de opinión”.

“Tengo libertad de opinión y me lleva a mí a declarar por el tema Huergo cuando en realidad es ella la que debería llevar a declarar a Huergo y a todos sus cómplices, inclusive los que están en la Municipalidad de Salta después del tremendo afano que hicieron el año ante pasado”, dijo Martín Grande.

En declaraciones a FM Noticias, Grande reprochó que la fiscal lo haya llamado a declarar por decir que “Huergo era un salame”, tras lo cual añadió: “esta fiscal me parece una atorranta”.

Desde Twitter, la fiscal Verónica Simesen de Bielke, emitió una dura réplica a lo declarado por el diputado nacional.

“Ahora también me trata de “atorranta”. Un Diputado Nacional que se dirige hacia una mujer en esos términos (aunque ya me había dicho que era una mentirosa y otras expresiones) no merece el más mínimo respeto. Basta de violencia hacia las mujeres!”, publicó la funcionaria del Ministerio Público.

Tras ello agregó “Mejor que se dedique a trabajar que poco y nada hizo en la Cámara. Ud si debería dar cuentas de su trabajo”.

El cruce derivó en una nueva referencia de Martín Grande y a través de Twitter pidió disculpas, indicó: “Hoy en una entrevista radial traté a la fiscal Simensen De Bielke de atorranta "«atorrante» es un americanismo que significa 'vago', 'holgazán', 'desvergonzado'" no fue la palabra más adecuada, pido disculpas públicas a la Fiscal”.