El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, criticó el cepo a la carne: “La solución no es cerrar las exportaciones”

El rechazo al cierre de exportaciones de carne por 30 días no solo llegó de parte del campo, sino también de sectores aliados al Gobierno. El jefe provincial de Santa Fe, el peronista Omar Perotti, también cuestionó la medida. El dirigente, cercano a Alberto Fernández, planteó que “la solución” por la suba de precios de la carne “es aumentar la producción y no cerrar las exportaciones”. Además, reclamó una “visión amplia que permita potenciar la ganadería, no achicarla”.

Desde Twitter, el Gobernador dijo que están “las condiciones para abastecer el mercado interno y externo, manteniendo la posibilidad de exportar nuestros productos al mundo”. Explicó que “en Santa Fe la ganadería genera trabajo, inversiones y tiene un inmenso potencial”. Por otro lado, advirtió que “los cambios en las reglas de juego, con soluciones que no funcionan, sólo perjudican el futuro de la actividad que tanto brinda a los santafesinos”.

La medida es por 30 días, adelantó TN.com.ar, como reacción del Gobierno al fuerte aumento de precio del producto. La carne vacuna es uno de los alimentos que más se encareció en los últimos meses, y hasta abril acumuló un alza de 65% promedio en las carnicerías del área metropolitana. Antes de que se concretara la medida el presidente Alberto Fernández se quejó del aumento y adelantó que se ocuparía de eso.

El ministerio de Desarrollo Productivo liderado por Matías Kulfas se hizo cargo de la medida. El organismo expresó en un comunicado que la decisión se tomó “como consecuencia del aumento sostenido del precio de la carne vacuna en el mercado interno”. El Ministerio habló de una “instrumentación de medidas de emergencia tendientes a ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior”.

Luego, el Presidente advirtió sobre próximas medidas tras el cepo a la carne, como un potencial aumento de las retenciones que actualmente están en 9% y posibles cupos para las ventas externas. En cuanto a la primera alternativa dijo que “la gran diferencia de precios que hay en el mercado interno haría necesario que las retenciones sean muy altas” para que se sienta el efecto al mostrador, en declaraciones a Radio 10. En relación a los cupos expresó que fue una iniciativa que le presentaron los propios frigoríficos exportadores pero no dio mayores precisiones.

