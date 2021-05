Marocco no le pediría la renuncia a funcionarios que son candidatos, apela a que se vayan "por ética"

Por Aries, Marocco consideró que ante este tipo de situaciones entra “el campo de ética” y se espera que “el Gobernador ande pidiendo renuncias”.

“Yo si fuera el Gobernador de la provincia, soy el Vicegobernador, no le pediría la renuncia a nadie porque creo que es una actitud ética. Punto”, sostuvo.

Ante la consulta del caso de algún integrante del Gabinete que puede no tener este tipo de gestos, respondió que no puede haber funcionarios que no tengan actitudes éticas.

Por esta razón, finalizó afirmando que se trata de un círculo vicioso.