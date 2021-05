Mario Moreno anticipó su candidatura a concejal y la de David Leiva como diputado provincial

El diputado provincial, Mario Moreno, quien además es referente del Partido Memoria y Movilización, confirmó que encabezará una lista de concejales en la ciudad de Salta. Además, anticipó que David Leiva será candidato a diputado provincial.

El legislador provincial confirmó en Hablemos de Política, por Aries, que llegaron a un consenso dentro de Memoria y Movilización, respecto a las candidaturas que deben presentarse hasta este sábado a las 24.

“Dentro de Memoria y Movilización hablamos con todos y vimos que no era una elección normal. Bueno, queríamos un cambio porque la alternancia es lo mejor y darle la oportunidad a David Leiva de ser candidato a diputado me parecía bien. Que yo vuelva al Concejo Deliberante también me parecía bien”, aseguró.