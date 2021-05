Homenajearon a Evita en Diputados: “Ella nos marcó el camino”

La legisladora provincial por Orán, Jorgelina “Coqui” Juárez, tomó la palabra en la etapa de Homenajes en la sesión de la Cámara de Diputados. En este marco, brindó palabras alusivas al nacimiento de Evita y la importancia de su figura en la política argentina. “Ella nos marcó el camino”, dijo la diputada del Partido de la Victoria.

“Quería hacer un homenaje a Evita, la mujer que marcó la historia para siempre. Es esa fuerza que nos impulsa a ser mejores y a dar lo mejor por el prójimo. El 7 de mayo se cumplieron 102 años de su nacimiento y me emociona y me llena de orgullo, saber que es ella la que nos marcó el camino; me emociona su lucha por la igualdad y la justicia social”, señaló Juárez al respecto.

“Quería recordarla con su frase: donde hay una necesidad, nace un derecho”

“Su legado nos guía, es solidaridad, amor al prójimo y ese coraje y fuerza para transformar la realidad”

“No quería dejar de homenajearla, porque ella ha marcado el camino para que miles de mujeres nos animemos a transformar la realidad y a participar en política. Ella nos impulsa a seguir luchando para cumplir nuestro sueño: una Patria más justa e igualitaria”, concluyó.