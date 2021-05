La imagen del acto del Frente de Todos que despertó críticas en las redes sociales

Alberto Fernández la presentó como “la foto de la unidad” con la idea de dejar atrás la semana agitada que se vivió en el seno del Gobierno a partir de la interna desatada entre el kirchnerismo duro y el ministro de Economía Martín Guzmán por la salida anunciada y no concretada del subsecretario de Energía Federico Basualdo. La frase del Presidente hizo alusión a que en el acto de este miércoles en Ensenada estuvieron presentes los máximos referentes del Frente de Todos: entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Sin embargo, hubo otra imagen que fue tomada al concluir el evento en la que se observa a la mayoría de los dirigentes que participaron del encuentro y que fue cuestionada en redes sociales por la falta de distanciamiento social entre los presentes teniendo en cuenta la crisis epidemiológica que desató la segunda ola de COVID-19.

“Acá hay muchas cámaras, saquen esta foto, sáquenla y no se olviden nunca más. Aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. No va a haber tapa de diario ni sentencia judicial que no nos lleve a hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos; esta es la foto de nuestra unidad”, manifestó Alberto Fernández durante la jornada. El tono confrontativo del Presidente, más allá de las internas, también apuntó a la Corte Suprema de Justicia y a la oposición luego de la disputa judicializada en torno a la educación presencial.

En ese contexto, la foto que se viralizó en redes sociales muestra al mandatario acompañado por Cristina Kirchner, Kicillof y decenas de dirigentes oficialistas entre los que se encuentran ministros, legisladores, gobernadores e intendentes. Pese a que tienen barbijo y la actividad formaría parte de la agenda de trabajo, los usuarios remarcaron que se los ve amontonados sin respetar las medidas de prevención.

De fondo aparecen trabajadores que decoran la presentación del Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas con una inversión de 110 mil millones de pesos. Entre ellos tampoco se respetó la distancia social, al menos al momento de la captura de la imagen que fue blanco de críticas. También se sumaron dirigentes opositores, que cuestionaron al Gobierno en medio de las nuevas restricciones decretadas con el objetivo de aplanar la curva de contagios de COVID-19.

“‘Las madres se agolpan en las puertas de los colegios’, ’la gente que no entiende las restricciones con las neuronas, entenderá con el bolsillo’, te dice un gobierno que junta a más de 100 para inaugurar casas inhabitables y mostrar unidad(?)”, expresó la diputada provincial de Juntos Por el Cambio, Carolina Píparo.

Por su parte, el diputado nacional del PRO por Salta, Martín Grande, manifestó: “Las misas NO, las clases NO, las reuniones familiares NO. Pero, ellos SÍ..”.

“No es solamente eso (las escuelas abiertas) hay que ver cómo las madres se agolpan en las puertas y los contagios se pueden dar más fácil, ver cómo los chicos juegan entre sí a cambiarse el barbijo”: Agustín Campero, vicepresidente de la Convención Nacional de la UCR citó los argumentos que utilizó Alberto Fernández para dar marcha atrás con la educación presidencial, para afirmar de forma irónica que “el gobierno da el ejemplo, una vez más”.

En Twitter, otro usuario calificó a los dirigentes oficialistas de “trabajadores esenciales”. En otras publicaciones también se hizo hincapié en las actividades que limita el Gobierno para reducir la circulación: “A los trabajadores y a los estudiantes los acusan de atentar contra la salud. Ellos dan el ejemplo?”; “No a las fiestas clandestinas #QuedateEnCasa #Incoherencia”.

“Ustedes son muy chicos y tal vez no les contaron, pero @alferdez en su DNU había suspendido entre otras actividades las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas”, fue otro de los cuestionamientos a las decenas de dirigentes amontonados en la foto. Así se hizo referencia al artículo 16 del decreto firmado por el Presidente días atrás, donde quedan suspendidas “las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de DIEZ (10) personas”, según detalla el texto.

También hubo mensajes sarcásticos referidos al episodio de los “vacunados VIP”. “Después del acto fueron todos juntos en una combi a un vacunatorio. Hacen todo lo que te dicen que no hagas”, publicó Georgina Costa.

Infobae