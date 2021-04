El mundo se moviliza ante el descontrol del coronavirus en la India

En el año largo que dura la pandemia, los ojos del mundo se desplazaron de China a Europa y luego a América. Hoy todos están en la India, que vive una situación descontrolada, una emergencia humanitaria por el coronavirus como no ha experimentado ningún otro país, si se atiende al número de muertes y diagnósticos diarios. La comunidad internacional se está movilizando para prestar ayuda a esta crisis en la que falta casi de todo —ventiladores, oxígeno, fármacos, camas para atender a los enfermos...—, mientras que los científicos ponen la crisis en el subcontinente como ejemplo de la importancia de acelerar la vacunación también en los países en desarrollo. “Hasta que no estemos todos protegidos, nadie está protegido”, es el mantra que repiten.

Con sus más de 1.300 millones de habitantes, la India tiene más características de continente que de país. Nunca uno solo había producido tantos casos diarios. Este martes fueron 320.000 y 2.771 muertes, algo menos que el lunes, pero no se puede hablar de un cambio de tendencia. La incidencia acumulada sigue subiendo y el martes alcanzaba los 285 casos por 100.000 habitantes en 14 días, según la web My World in Data, un repositorio de datos de la Universidad de Oxford. Y como recordaba el lunes Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, es probable que los diagnósticos solo sean la punta del iceberg, ya que la capacidad de detección del país es muy limitada.

En este contexto, los países occidentales están movilizando el envío de ayuda para paliar la crisis. La ministra portavoz, María José Montero, anunció este martes un cargamento con material sanitario de España para la India. La Unión Europea está tratando de coordinar la respuesta de los miembros y cubrir los costes de transporte. Bruselas tiene previsto enviar “en los próximos días” a la India un cargamento de oxígeno, medicamentos y equipos requeridos con urgencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE), según ha explicado la Comisión este martes en un comunicado. El mecanismo de emergencia fue activado el pasado viernes ante la solicitud de ayuda internacional de Nueva Delhi y coordinará las aportaciones de los distintos Estados miembros, informa Guillermo Abril.

“Alarmados por la situación epidemiológica en la India”, expresó este domingo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a través de un tuit. “Estamos dispuestos a ayudar. La UE está reuniendo recursos para responder rápidamente”. Hasta el momento, a la iniciativa europea han contribuido Irlanda (con 700 concentradores de oxígeno, un generador de oxígeno y 365 respiradores), Bélgica (con 9.000 dosis de antivirales Remdesivir), Rumanía (80 concentradores de oxígeno y 75 botellas de oxígeno), Luxemburgo (58 respiradores), Portugal (5.503 viales de Remdesivir y 20.000 litros de oxígeno a la semana) y Suecia (120 respiradores).

La Comisión espera concretar en las próximas jornadas ayuda sustancial por parte de los grandes países, como Francia y Alemania. “Estamos en contacto estrecho con París y Berlín”, ha asegurado este martes un portavoz del Ejecutivo comunitario. “La UE se solidariza plenamente con el pueblo indio y está dispuesta a hacer todo lo posible para apoyarlo en este momento crítico”, asegura en el comunicado Janez Lenarčič, comisario europeo para la Gestión de Crisis, donde explica que el Centro de Coordinación de la Respuesta de Emergencia se encarga de los arreglos logísticos.

Estados Unidos también está tramitando una ayuda que consistirá en concentradores de oxígeno, medicamentos y vacunas, según anunció el lunes la Casa Blanca tras una conversación entre el presidente estadounidense, Joseph Biden, y el primer ministro indio, Narendra Modi.

Toda esta ayuda es “muy necesaria”, en palabras de Gerardo Álvarez-Uría, buen conocedor del país y su sistema sanitario como médico y director de la unidad de infecciosos del hospital de Bathalapalli, en el Estado de Andra Pradesh, para la Fundación Vicente Ferrer. “Hay un enorme déficit de respiradores, oxígeno y medicamentos. Es un sistema que recibe muy poca inversión y en el que los recursos técnicos son más escasos que los de personal”, sostiene.

Acelerar la vacunación

La crisis en la India está poniendo sobre la mesa la necesidad de acelerar la vacunación en los países en desarrollo. Daniel López Acuña, que fue director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, recuerda que la covid “es una pandemia” y, como tal, controlarla en un país no quiere decir acabar con el riesgo. Una de las variantes que circulan en la India hace al virus potencialmente más contagioso y resistente a las vacunas, lo que puede causar problemas más allá de la propia crisis que vive el país.

Acuña alerta, además, de que la inequidad en la vacunación mundial puede generar “problemas importantes para el control de la pandemia”. Como explicaba a EL PAÍS Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, “cuanto más tiempo esté el virus circulando y haya más infecciones, más probabilidades hay de mutaciones que den problemas”.

Rafael Vilasanjuan, director de análisis de ISGlobal, un instituto de salud impulsado por la Fundación La Caixa, incide en que “hasta que el virus no esté controlado en todo el mundo, estamos en riesgo”. “Si los gobiernos de los países desarrollados se preocupan solo de vacunar a su población, en realidad le están haciendo un flaco favor”, señala. Miembro de la alianza mundial Gavi, que coordina el plan Covax para llevar vacunas a los países de ingresos medios y bajos, asegura que este es el único medio para distribuir dosis de forma más equitativa, pero hace un llamamiento a los países para que empiecen a donar vacunas antes de que les sobren. Este martes España ha anunciado que empezará a hacerlo cuando haya pinchado al 50% de la población.

La India es precisamente el mayor fabricante de vacunas del mundo. Y la iniciativa Covax va con un enorme retraso, en parte porque el país había paralizado la exportación para usar las dosis en sus ciudadanos. “Tenemos miedo de que con esta crisis vuelva a suceder, habría que evitar este tipo de nacionalismos”, dice Vilasanjuan.

Covax ha repartido por el momento solo 52 millones de dosis de los 2.000 que tiene previsto hasta final de año, aunque este experto cree que, como ha sucedido en Europa, el ritmo comenzará ahora a acelerarse para llegar a esa meta. “Para eso también hacen falta recursos económicos. Ya se han recaudado 6.000 de los 8.000 millones de euros necesarios, pero hace falta conseguir los otros 2.000 para que no haya problemas en las compras”, añade Vilasanjuan.

Mientras la población se vacuna, los países van imponiendo restricciones para evitar que la variante india se disperse por el mundo. “Es acuciante secuenciar el mayor número de muestras para saber si se expande fuera de del país, como ya ha sucedido en Reino Unido. Y hay que plantearse una estrategia de contención”, señala Acuña.

España ha hecho un llamamiento este martes a todos los españoles que se encuentren temporalmente en la India para que “regresen lo antes posible”. El Consejo de Ministros de este martes, además, ha aprobado la cuarentena obligatoria para todas las personas que lleguen desde ese país.

El País