Vendedores ambulantes aseguran que la Municipalidad “intenta dividirlos”

Jorge Pampero, secretario General del Sindicato de Vendedores Ambulantes, consideró que con el ataque a los ambulantes senegaleses es una maniobra para dividir a los trabajadores y, definitiva, no brindar respuestas a su situación. Explicó, además, que el mentado censo al sector nunca se hizo efectivo.

Por Aries, el secretario General del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Jorge Pampero, se pronunció brindando su apoyo a los trabajadores senegaleses que desempeñan su trabajo informal en las calles céntricas.

Cabe recordar que, la semana pasada, el concejal Ángel Causarano apuntó contra los inmigrantes africanos aduciendo que es una de las patas más problemáticas del comercio informal; estas declaraciones le valieron un reproche por parte del INADI.

“Nosotros desde un primer momento los organizamos a los compañeros senegaleses para hacer un trabajo ordenado”, sostuvo Pampero y aseguró que, en definitiva, se trata de un intento de la Municipalidad de dividir al sector.

En tanto, el dirigente explicó que el censo anunciado por la Comuna como una posible salida a la problemática del comercio ilegal en el centro finalmente no se realizó. No obstante, aclaró que la Administración Romero pretende conocer si estos trabajadores cobran planes sociales; información que – aseguró – no tiene absoluta relevancia.

“Incluso la canasta básica está arriba de los 80.000 pesos, ni juntando los planes y la tarjeta social llegamos a ese monto”, disparó Pampero.

Finalmente, el dirigente sindical indicó que esperan un llamado por parte de la Municipalidad para conformar una mesa de diálogo donde también estén incluidos los comerciantes del centro de la ciudad.

“Que llamen a una mesa de diálogo pero con los trabajadores adentro”, sentenció.