Tras la reunión con Rodríguez Larreta, Fernández confirmó la suspensión de las clases presenciales

Alberto Fernández ratificó este viernes la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por dos semanas. “Vamos a seguir adelanto con el decreto puesto en marcha”, señaló tras mantener una reunión con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Además, advirtió a quienes adelantaron que no respetarán las restricciones: “A mí la rebelión no. La prepotencia no tiene que ver con un Estado de Derecho”.

“Le expliqué a Larreta mi preocupación. El problema no ocurre en los colegios. Detrás de la presencialidad, se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana”, explicó Fernández en el inicio de su presentación.

Según contó el jefe de Estado, “desde el día en que las clases volvieron la curva de contagio ascendió precipitadamente”. Y agregó: “Nadie quiere frenar la presencialidad”. Fernández contó que el encuentro fue “respetuoso” y que entiende el reclamo de Larreta.

En este sentido, Fernández aseguró que si la medida otorga buenos resultados, “trabajará para que en 15 días se puedan retomar las clases con más garantías y cuidados”.

Sin embargo, no confirmó -por ahora- el regreso de la presencialidad en mayo. “Confío en llegar al 30 de abril y haber ganado el tiempo necesario para parar los contagios, vaciar las camas y poner el sistema hospitalario en los términos que deben ser”, indicó.

Al explicar los motivos por los que tomó esta determinación, señaló que en la Ciudad “el mayor incremento de casos se da en personas de entre 9 y 19 años” y advirtió sobre la delicada situación de la Capital en materia sanitaria. “El AMBA es hoy el foco infeccioso más claro que tiene la Argentina”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió a la acusación de Larreta que el jueves señaló que el Gobierno tomó estas determinaciones porque “no pudo cumplir con el plan de vacunación”. Al respecto, Fernández contestó: “Se equivocó, no fue feliz lo que dijo y además fue mentira. Creo que ayer estaba exaltado hablándole a su público. Creo que fue injusto, ingrato y se equivocó”.

“Le expliqué a Larreta algo que siento y que siente (Axel) Kicillof: que es que todos quisiéramos que se vuelta a la presencialidad educativa lo antes posible”, señaló Fernández, aunque destacó que para eso, “se debe reducir la circulación para contener el número de contagios”.

En ese tramo de su presentación, señaló que “la saturación de camas obedece a que las clínicas atendieron otras patologías” y habló de un sistema de Salud porteño “colapsado”. “Nuestro plan es reducir durante 15 días drásticamente la circulación”.

Según Fernández, para ir a la escuela “se mueven alumnos, docentes, no docentes, padres, madres”. El Presidente indicó que representan un tercio de la circulación permanente. “Entiendo el deseo y preocupación de Larreta, pero yo tengo una responsabilidad y la voy a hacer cumplir”, manifestó.

La reunión entre Alberto Fernández y Larreta

En la reunión ambos dejaron en claro sus diferencias respecto a la presencialidad en las escuelas del AMBA. Fernández le dijo a Larreta que prometió controles en CABA que -para el Presidente- no se llevaron a cabo mientras que Larreta contestó en el mismo sentido: dijo que las escuelas no generan contagios y que la medida no fue consensuada. El vínculo, que el año pasado pasaba su mejor momento, se desgastó con el correr de los meses y ahora existe una enorme desconfianza entre las partes.

Es en este marco que la Ciudad fue a la Corte Suprema de Justicia para apelar la decisión del Ejecutivo con el objetivo de que los chicos no abandonen la presencialidad. “El lunes tienen que estar en las escuelas”, sostuvo el jueves.

Es muy posible que el máximo tribunal postergue su decisión ya que no quiere inmiscuirse en cuestiones políticas, por lo que el lunes los chicos no volverían a las aulas y deberán tener clases virtuales.

“Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión del Gobierno nacional de cerrar las escuelas por dos semanas, en esta situación epidemiológica”, sostuvo el mandatario porteño durante su alocución, y agregó: “La educación presencial, respetando los protocolos como lo venimos haciendo, no genera mayores contagios. Y no puede suspenderse de manera intempestiva. No hipotequemos el futuro de los chicos. Las aulas más peligrosas son las aulas cerradas”, había manifestado Larreta en conferencia de prensa.

