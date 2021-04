Ordenan la captura internacional de un ex jefe militar procesado por el crimen de un dirigente en General Mosconi

Se trata del ex teniente coronel Carlos Ignacio Cialceta, quien se desempeñaba en el Regimiento de Infantería de Monte 28 (Tartagal) y fue procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado.

A instancia de un requerimiento del fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, la jueza subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal N° 2, dictó ayer la orden de captura nacional e internacional del ex teniente coronel Carlos Ignacio Cialceta.

La medida se tomó a partir de un pedido presentado por Amad el 29 de marzo pasado, en el que solicitó la prisión preventiva del ex jefe militar, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocara un fallo que lo beneficiaba con la falta de mérito en el marco de una causa penal seguida en su contra por delitos de lesa humanidad. En vista de ello, la jueza ordenó la detención y dispuso medidas para determinar el paradero del ex militar, circunstancias en que se pudo establecer que Cialceta, según un informe de la Gendarmería Nacional, se hallaba ausente de su último domicilio, con el agravante de que su pareja informó que el acusado ya no vivía más en dicho inmueble y desconocía dónde estaba.

Ante ello, el 9 de abril el fiscal Amad pidió la captura del ex teniente coronel y la jueza Giménez ordenó la medida, con alcance internacional. Cialcieta, según surge del requerimiento fiscal, fue procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad por violencia y amenazas, tratándose de un funcionario público en abuso de sus funciones, en concurso real con el delito de homicidio doblemente agravado por el número de personas y alevosía.

El ex militar, cabe recordar, está procesado por su participación en el asesinato del dirigente peronista, hecho que fue denunciado por su pareja, quien relató que el 10 de agosto de 1976, cinco sujetos encapuchados llegaron a su casa en General Mosconi y secuestraron a su esposo, luego de golpearlo duramente frente a sus cuatro hijos. Luego, la víctima fue introducida a auto que partió rumbo a Tartagal. Más tarde, el cuerpo del dirigente fue hallado sin vida en el paraje Acambuco, a 20 kilómetros de Mosconi; presuntamente había sido dinamitado por una carga explosiva de Gelamón, el mismo explosivo que días antes había sido utilizado para eliminar a otros compañeros.

Según un informe de la Gendarmería Nacional, Cialceta no fue hallado en su último domicilio, con el agravante de que su pareja informó que no vivía más allí y que desconocía dónde estaba.