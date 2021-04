Zelarayán “Tengo golpes en el brazo y el hombro”

“Pensamos que se venía el panel acústico y sentí el golpe en el hombro y el brazo” afirmó el músico y agregó que tiene el antebrazo y el hombro inflamados por los golpes que sufrió.

“Agradezco no haber levantado rápido porque si no me golpeaba la cabeza y no sé si hoy lo estoy contando” aseveró Zelarayan.

Según relató sintieron un ruido fuerte y después cayó la madera que lo golpea. El listón, según dijo, tenía un filo que le dañó el smoking y le provocó los hematomas.