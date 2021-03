Senador Romero, ¡cállese!

¡Qué porquería es este tipo de mensajes! Es como si este Gobierno hubiese creado el virus. El senador Romero antes estuvo en el Justicialismo, se hizo en la política dentro del Justicialismo y hasta llegó a presidirlo en Salta. Sin embargo, parece que es en algo que nunca creyó porque fue mutando, como el virus. Ahora es macrista.

Senador, tendría que aprender a callarse la boca en momentos en el que la gente está pasando muy mal. Por ejemplo, hay quienes no se van a poder vacunar por mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque, entre otras, personas como usted dejaron a este país fundido.

Acuérdese cuando usted levantó la mano – con Menem – para que YPF se venda y se cierre en el norte de nuestra provincia y, si seguimos haciendo memoria, acuérdese que cuando se planteó la compra de YPF también la aprobó.

Senador, usted lleva demasiado tiempo en la política argentina; entonces, - y este es un consejo de un hombre mayor que usted – debe aprender a callarse la boca en algunas circunstancias. Usted tiene su cargo por seis años. Le engañó a la gente diciendo que ahora es del PRO o quizás, la engañó antes diciendo que era peronista. Trate de ser prudente, el país está mal y con un pronunciamiento como el de hoy, lo único que logra es echar más leña al fuego. Para nada eso es conveniente.

Tampoco creo que le sea conveniente familiarmente. Su hija, la Intendenta de la Capital, recurre a este Gobierno que usted cuestiona para pedirle plata porque la Ciudad de Salta está destruida. Además, debiera analizar cuánto tiene usted que ver en esta destrucción.

Y a propósito, ¿quién lo encerraría, doctor Romero? Cuando estuvimos todos encerrados, en el arranque de la pandemia, usted estaba en España paseando en el Mediterráneo. Usted se fue porque tiene plata … o porque es senador. Nosotros estuvimos aquí, en el país, encerrados y laburando, no haciendo política.

“La ineficiencia en la obtención de vacunas”, dice. Ocurre que no hay plata, senador; usted debería saberlo mejor que yo.

“El accionar del Gobierno es autoritario”, denuncia. ¿Porqué, porque está cuidando la gente? ¿Porqué no le dice esto al Presidente de Francia, doctor Romero? Pregunte a Emmanuel Macron por qué esta todo cerrado desde hace cuarenta días y no se puede salir a la calle. ¿Por qué no le dice al presidente de Estados Unidos, que tienen toque de queda en la Florida por la cantidad de contagios que hay?

Yo no estoy a favor del gobierno, Romero, pero tampoco estoy a favor de que se le haga terrorismo a la gente. Lo único que le pido, a usted que tiene cinco años más asegurados en el Senado de la Nación – donde ya es senador vitalicio con distintos partidos políticos – sea coherente una vez en la vida.

Donde usted vive no va a llegar el coronavirus; usted tiene todo desinfectado a la vuelta y todo lo que tiene a la vuelta, en gran parte, es pagado por el Senado de la Nación.

Le pido que sea prudente, ya es un hombre grande. No se prenda en las cosas de los chicos de que no hay que usar barbijos y demás; quédese piola, usted ya tiene nietos, es una persona mayor, compórtese como tal.