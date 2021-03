Partió un nuevo vuelo a Rusia para buscar más dosis de la Sputnik V

Despegó esta madrugada desde Ezeiza y volverá el viernes a las 15. No se informó oficialmente cuántas vacunas traerá, sin embargo se estima que el cargamento rondará las 300 mil

Minutos después de la una de la mañana de este jueves partió el séptimo vuelo rumbo a la ciudad de Moscú, Rusia, para traer dosis de vacunas Sputnik V.

Tal como había adelantado Infobae, el vuelo AR1060 cubrirá la ruta de forma directa y permanecerá en Moscú alrededor de cuatro horas para realizar la estiba del cargamento. El regreso al aeropuerto internacional de Ezeiza bajo el número AR1061 será el próximo viernes 19 de marzo a las 15.

Si bien la cantidad de vacunas del cargamento no fue oficializada, en la Casa Rosada estiman que rondará las 300.000 dosis. Desde que asumió al frente del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti evitó divulgar el tamaño de los cargamentos para no generar “falsas expectativas” que podrían luego no cumplirse debido a las dificultades de producción del laboratorio Gamaleya.

Según informaron desde la aerolínea de bandera, en total serán 40 horas de operación entre las 16 horas de vuelo hacia el aeropuerto de Sheremetievo, el proceso de carga y las casi 18 horas que insume el tramo Moscú-Buenos Aires.

Aerolíneas Argentinas inició sus vuelos a Moscú a fines de diciembre. En los dos primeros viajes llegaron al país 600.000 dosis de Sputnik V, mientras que en el tercero transportaron 220.000 dosis. El cuarto vuelo trajo otras 400.000 nuevas dosis.

Luego arribaron 904.000 dosis provenientes de la República Popular de China y más tarde llegó el turno del quinto vuelo a Rusia donde se trasladaron 517.000 dosis. Por último, el sexto vuelo trajo desde Moscú 732.000 dosis. En total, la aerolínea nacional transportó 3.374.000 dosis de vacunas contra el coronavirus.

“Es la séptima operación a Rusia para seguir dando la pelea contra el COVID-19. Una gran responsabilidad para todo el equipo de nuestra aerolínea de bandera”, anunció el presidente de la empresa, Pablo Ceriani, a través de las redes sociales.

También destacó que la operación implica “un importante trabajo logístico en coordinación con los distintos actores de todos los países involucrados”.

Originalmente, el vuelo AR1060 estaba previsto para ayer por la tarde pero cerca de las 16 el gerente Néstor Ibarra anunció demoras en la partida.

Esta semana, la provisión de vacunas por parte del Estado nacional estuvo en el centro del debate público luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmara que su distrito se quedaría sin dosis aproximadamente el domingo. “El panorama es preocupante si no entran más vacunas”, había dicho el alcalde.

Sin embargo, el Gobierno confía en que este lote de vacunas Sputnik V servirá para mantener en desarrollo el operativo de inmunización de adultos mayores mientras llegan otras 3 millones de dosis de Sinopharm desde Beijing antes de que concluya marzo. Estas últimas, no aprobadas para mayores de 60 años, se destinarán al personal de salud, educación y fuerzas de seguridad que todavía no fue inoculado.

En las últimas horas, tanto el gobierno porteño como el bonaerense adelantaron que la próxima tanda de Sputnik V que reciban será destinada íntegramente a adultos mayores de 60 años, con el objetivo de inmunizar a la mayor parte de este segmento etario antes de la llegada del invierno.