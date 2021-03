Un automóvil se incrustó en el estacionamiento para bicicletas de Mitre y Belgrano

Salta 17 de marzo de 2021

Sucedió a hora 8:00. Un Volkswagen Up se estrelló contra la isla de estacionamiento ubicada en la intersección de esas calles. El conductor advirtió que no vio la estructura porque no está señalizada. Afortunadamente, el saldo fue solo material.