La madre de un niño con autismo reclamó en Anses y le contestaron: “Solo respondo a Alberto y Cristina”

Escalante indicó que desde el mes de noviembre busca un turno en la Anses para poder solicitar el “Plan Incluir Salud” que ayude a cubrir las terapias que necesita su hijo con autismo, TDAH y discapacidad intelectual.

“Se molestó porque le hice un comentario en la red social Facebook, me llamó y comenzó con una serie de agravios. Luego me citó a su despacho, me volvió a reclamar por el comentario en la red social y terminó diciendo que él sólo le responde a Alberto y Cristina”, relató la madre del joven con autismo.

La denunciante aclaró que agotó todas las formas para poder acceder a un turno en la ANSES, y ante la falta de respuestas decidió comunicarse por Facebook, pero siempre con respeto.

La denuncia fue realizada en el INADI y el Procuraduría General de la Nación, y luego fue derivada la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES).