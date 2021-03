El intendente Solís asegura que es víctima de una persecución judicial por ser opositor

El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, se refirió al pedido de la fiscal Verónica Simesen de Bielke de elevar a juicio la causa que lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y cohecho.

Según consideró en un principio por Aries el jefe comunal, hay una anormalidad técnica que tiene que ver con que la fiscal corresponde al Distrito Judicial del Centro y no del Sur, jurisdicción a la que compete Rosario de la Frontera.

“Presentamos pruebas que demuestran la inocencia sobre los hechos que se imputan, pero la fiscal sin más que pedir la elevación a juicio, no ha considerado nada” señaló el intendente.

Otra anomalía en vistas del intendente rosarino, según sostuvo, es que las investigaciones de esta índole generalmente duran alrededor de cuatro meses, pero Simesen de Bielke lo resolvió en 15 días, “es llamativo el interés, no hay precedente en la Justicia de Salta esa rapidez; acá hay una doble vara, a otros se los investiga en donde están radicados”, aseguró.

Solís no tuvo reparos en aseverar que la causa en su contra no es más que “una persecución política por no pertenecer al oficialismo salteño”.

“Estamos conscientes de que nuestra inocencia se va a demostrar y de ahí vamos a salir fortalecidos” dijo el intendente mientras adjudicó a que se convirtió en el blanco de la persecución por lograr que su municipio venga “creciendo a niveles impensado en el interior”.

Gustavo Solís hizo referencia además a la Auditoría General de la Provincia que no emitió ningún informe preliminar ni definitivo, pero sí “una arremetida mediática de un auditor”.

Agregó que la fiscal Simesen no lo notificó, por lo que aseguró que la causa está llena de vicios en todo el contexto procesal.

“La verdad siempre sale a la luz, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Tengo buenos asesores trabajando para demostrar mi inocencia”, cerró confiado el concejal de Rosario de la Frontera.