Cuarto día de marcha y tensión en Formosa: los comerciantes se negaron a cerrar

El tercero culminó este domingo, con una marcha frente a la Casa de Gobierno. Al igual que ocurre este lunes, participaron distintos dirigentes de la oposición, como la titular del PRO, Patricia Bullrich, los diputados nacionales Waldo Wolff y Ricardo Buryaile y el senador nacional Luis Naidenoff, todos integrantes de Juntos por el Cambio.

En diálogo con TN, una vecina contó que no ve a sus familiares, que viven en Clorinda, hace seis meses. “Me estoy muriendo de angustia. No quiero irme de este mundo sin verlos una vez más. Basta Gildo Insfrán, queremos que esto se acabe”, manifestó entre lágrimas.

Por otro lado, un hombre, llorando, también denunció la precaria situación que está viviendo a raíz de la cuarentena estricta. “Soy diabético, no tengo remedios para sobrevivir. Bajé 25 kilos en estos meses. Yo no me quiero morir así. Estoy en una delicada situación de salud, pero a estos hijos de puta no les importa”, sostuvo.

El repudio a Gildo Insfrán, desde distintos sectores

Luis Naidenoff, senador provincial, también expresó su rechazo a la gestión provincial en medio de unas jornadas históricas para Formosa. “Mucha emoción, son días intensos de movilización. Esto nunca se dio en esta provincia. La consigna es la misma en todas las marchas: vivir en libertad”.

Por su parte, José Vicente Conejero Gallego, obispo de Formosa, condenó el accionar de la Policía formoseña durante las manifestaciones del viernes. Luego del documento publicado por la Conferencia Episcopal Argentina, firmado por su presidente Oscar Ojea, el religioso sostuvo que el gobierno de Gildo Insfrán “debe revisar algunas de sus medidas” y “hacer autocrítica”.

“Estos últimos días fueron bastante movidos. Todos buscamos la concordia y la paz, pero a veces son inevitables los conflictos. En el fondo, se mueven muchos intereses, de todo tipo, social, político y económico. Yo hago una lectura desde la fe, teniendo como bandera la palabra de Dios. Debemos retener lo bueno y condenar lo que está mal, como lo es la violencia”, manifestó en diálogo con radio La Red.

Gildo Insfrán viajó a Buenos Aires y participó de un acto con Alberto Fernández

En medio de estas movilizaciones que se están dando en la capital provincial, el gobernador Gildo Insfrán viajó a Buenos Aires y participó de un acto por el Día de la Mujer, que encabezó el presidente Alberto Fernández.

