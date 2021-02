La edad de los jueces no los habilita a vacunarse, pero sí a jubilarse: dos están en trámite

El presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, el vice Ernesto Samson, los jueces Fabian Vittar, Pablo López Viñals, Horacio Aguilar, y las juezas Sandra Bonari, Teresa Ovejero, María Alejandra Gauffín y Adriana Rodríguez Faraldo no se vacunaron contra el Covid-19; es que la edad de los ministros no los habilita, por lo que no se realizó ningún trámite de vacunación ante el Ministerio de Salud ni el Comité Operativo de Emergencias.

Sin embargo, lo que la edad sí les permite a, por lo menos, dos de los ministros es iniciar trámites jubilatorios.

Sandra Bonari, cuyo mandato vence en 2023, fue la primera jueza de la actual composición del Alto Tribunal en presentar sus papeles en las oficinas de Anses.

El otro es, ni más ni menos, que el presidente Guillermo Catalano, que lo habría hecho recientemente y cuyo mandato vence en cuatro años.