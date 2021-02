Carrió criticó la vacunación VIP pero reconoció que con otro gobierno también hubiera existido

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó al Gobierno por el escándalo del Vacunatorio VIP y afirmó que "La Cámpora canjeaba vacunas por afiliación": "Es un voto, una vacuna". Además, aseguró que el presidente Alberto Fernández "sabía que esto pasaba", aunque admitió que "con otro Gobierno, también hubiera existido una sala VIP".

Entrevistada por el periodista Joaquín Morales Solá en el programa Desde el Llano (TN), Lilita Carrió manifestó: "La Argentina es como un volcán, ya que es como una lava negra de la vergüenza que sale. Esto no es solo la vergüenza del Gobierno, es de todos".

"Esto demuestra que los privilegios pueden determinar la vida de muchas personas y la muerte de muchas otras. Estamos en el piso de la decadencia moral. Son culpables y criminales por lo que hicieron. No basta con esto, porque esto no podía desconocerlo el presidente", dijo la ex diputada.

En esa línea, la referente de Juntos por el Cambio apuntó contra la vicepresidente Cristina Kirchner: "No puede eludir su responsabilidad. La Cámpora canjeaba vacunas por afiliación. En las esquinas de algunos partidos de la provincia de Buenos Aires, que fue ideado por Cristina cuando quería la vacuna rusa con (Carla) Vizzotti. Porque quería hacer una épica de la vacunación para instalar a La Cámpora como el grupo héroe que vacunaba. Es ‘un voto, una vacuna’. Entonces nadie puede hacerse el distraído".

"El presidente sabía que esto pasaba. No voy hablar de culpables, que se encargue la justicia. A los de La Cámpora: cada uno tiene una conciencia. Es el ejemplo lo que nos va a salvar. No quiero hacer política con esto", afirmó Carrió.

En ese sentido, continuó: "No hay conciencia. La culpa criminal la tienen que pagar todos ellos. Los ciudadanos somos culpables por haber votado a esta gente".

"Si hubiera habido otro gobierno en la Argentina, también hubiera habido salones VIP. Porque es el sistema argentino el que da privilegios. Lo que está en juego es nuestra conciencia interior", expresó y concluyó: "Yo voy hacer la última en vacunarme".

