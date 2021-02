Malestar de postulantes para ingresar al Ejército 

Las autoridades aseguran que ayer terminó la inscripción pero muchos aseguran que se vieron sorprendidos porque en ningún momento se habló de posibles cupos.

En la primera hora de este jueves, personal del Ejército instaló el cartel diciendo “no hay vacantes” y comenzó a vivirse momentos de tensión porque no quería recibir carpetas a los postulantes.

“A mí me dijeron que era hasta el 28 de febrero”, sostuvo una madre que llevó los papeles de su hijo, y aclaro que “en ningún momento dijeron que habría un cupo, por eso estamos acá”.

Explicó que a varios no les quisieron recibir las carpetas porque las hojas estaban en folios y no agujereadas, algo que no se especificaba en el comunicado de convocatoria.

“Cuando llegas anuncian que no hay vacantes y no quieren recibir nada. La gente vino a las 3 a dormir. Dejen de jugar, acá hay ilusiones”, expresó la mujer.

Uno de los postulantes expresó que hay decidió presentar porque “es una forma rápida de conseguir trabajo”.

Agregó que deben destinar mucha plata para los estudios e ir temprano a todas partes para hacérselos.

Detalló que se postuló para suboficial y no lo aceptaron, y ahora voluntario es la última opción que le quedaba a sus 20 años.

Otro joven postulante aseguró que resolvió presentarse porque quiere probar que se siente formar parte de una fuerza.

Por esta razón quiso “intentar a ver qué pasa” al presentarse en el Ejército.