“Con el gobierno que tenemos, hace mucho que no se come carne”

La tradicional pescadería de “El Cordobés” en el Mercado San Martín hizo un balance del año y dialogó con Aries sobre las duras condiciones que dejó la pandemia a nivel social, económico y emocional.

Fue “un año muy difícil para todos” dijo el cordobés que se entristeció al repasar las consecuencias del 2020, “se fueron familiares, amigos” y con todo lo que pasó “no recuerdo el precio del pescado en el mercado el año pasado”.

El dueño de la pescadería aclaró que el argentino hace mucho que ya no come carne por los precios elevados, no por el ayuno de cuaresma, “hacemos un ayuno general” remarcó el comerciante que explicó que “el pescado se vende porque es mucho más barato que la carne”.

El cordobés apuntó contra el gobierno por la falta de apoyo a los comerciantes para poder permanecer en pie y poder mantener precios razonables, aun así, los precios son variados, se pueden encontrar ofertas para todos los bolsillos en los distintos ejemplares como bogas, pacú, surubíes y pejerreyes.