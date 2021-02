Polémica por los dichos de la Diputada Paredes sobre el Ministro Esteban

El fin de semana, un polémico audio de la diputada del Frente de Todos por San Martín, Gladys Paredes, trascendió a las redes sociales y desató, nuevamente, la interna por el manejo de la pandemia en el interior.

En ese audio, la legisladora cuestiona el Ministro de Salud, Juan José Esteban, por demorar el cambio de gerente del Hospital de Tartagal y lo trata de “puto y reputo”.

“El cambio es seguro, pero no sé qué esperan estos hijos de puta. El puto del ministro, el reputo del ministro no sé qué espera que no lo cambia”, afirma la legisladora.

Polémicas declaraciones de la diputada por San Martin, Gladys Paredes, sobre el Ministro de Salud, Juan José Esteban. pic.twitter.com/hWPucIbsAx — Aries On Line (@AriesFmSalta) February 8, 2021

La reacción de Paredes obedece a los largos cuestionamientos que recibió el gerente del Hospital Domingo Perón, Juan López, por numerosas y millonarias irregularidades en la gestión administrativa.

Por su parte, el Ministro Esteban dijo que no entiende la reacción de Paredes porque integra el equipo de salud y comparten tareas en el COE. "En el hospital hay una situación legal que se trabaja y que está para resolverse".

Además, afirmó que entablará una demanda legal contra la diputada porque considera que era un agravio innecesario.