Castillo no quiere perder tiempo debatiendo cuestiones internas del PRO salteño

El titular de Remsa y dirigente del PRO en Salta, Alberto Castillo, aseguró que no quiere perder tiempo debatiendo cuestiones internas de esa fuerza política que se encuentra intervenida en la provincia.

Por Aries, Castillo explicó que se encuentra trabajando en el armado trabajando para una coalición en la que estén integrados partidos que acompañaron al actual frente provincial gobernante e incluso con nuevas fuerzas que se sumarán.

El dirigente señaló que los mismos que firmaron los preacuerdos electorales para acompañar al frente que encabeza el gobernador Gustavo Sáenz, son los mismos que ahora decidieron intervenir el PRO de Salta.

Para Castillo esta es una contradicción que no se entiende, y agrega que pese a eso hay que seguir trabajando.

Reconoció que no espera ser convocado por el interventor del PRO en Salta para una reunión porque será difícil sacar una agenda en común durante los próximos días teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones del 4 de julio.

No dudó que el intervenido PRO de Salta tratará de poner candidatos que no estén alineados con la gestión, por lo que expresó Castillo que no quieren perder tiempo para debatir cuestiones internas.

Respecto a las afirmaciones del vicegobernador Antonio Marocco quien dijo que el gobierno de Sáenz es la representación del Gobierno Nacional, Castillo señala que no ve que sea así y dijo que cada sector del frente está tratando de marcar su área en el fervor del escenario político.

“El Gobernador es un moderado”, considera porque le interesa la gestión y lograr beneficios.

“Si se sienta con el Presidenta para gestionar 25.000 millones para obra pública, eso no tiene ideología”, expresa, y pide tener en cuenta que hace muchísimo años no se veían proyectos ni obras en Salta y en la actualidad todo eso se tiene.