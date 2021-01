Adelantan que en la campaña electoral se hará un culto a la imagen

De cara a las elecciones provinciales 2021, el titular de la Consultora salteña I.C.Q, Gustavo Acuña, aseguró que “el voto electrónico ayudará bastante a la identificación, porque en la campaña electoral se pone mucho énfasis en tratar de asociar el nombre a la cara del candidato que es lo que ve el ciudadano cuando va a votar y no tanto en qué es lo que va a hacer”.

El especialista consideró que a pesar de que no es nuevo que en la política, tanto provincial como nacional, se enfoquen más en presentar caras y no proyectos, “en esta campaña se va a focalizar muchísimo más en eso porque casi no habrá contacto con la gente”.