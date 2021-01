Claudia Villafañe contó por primera vez cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona

Claudia Villafañe, la flamante ganadora de Masterchef, habló por primera vez del momento en el que se enteró de la muerte de Diego Maradona.

La empresaria decidió romper el silencio tras su triunfo en el certamen y contó dónde estaba en el momento en el que supo de la partida del papá de Dalma y Gianinna. "Estaba en la peluquería, me llamó mi hija contándome la situación, pero no lo que después iba a pasar. Después pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Gianni", explicó en una entrevista.

Luego, sobre su regreso a Masterchef después de esta pérdida aseguró que necesito un previo encuentro con sus compañeros. "Antes de entrar al piso pedí ver a Santiago y al jurado, y no cuando se abriera la puerta del piso, sino poderlos ver antes como había visto a mis compañeros. Eso me hizo relajarme, lloré lo que tenia que llorar y cuando entré con mis compañeros ya era otra cosa, ya era distinto. Sentí que ese era mi lugar y no lo quería dejar", confesó.

