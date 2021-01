Juez le pidió al Presidente que “no boludee” con las vacunas

"Le pido Fernández que no boludee en estos temas, en todo lo demás me la banco. Me banco la sarasa, me banco el verso, pero en esto no porque se muere la gente", apuntó Juez en La Once Diez / Radio de la Ciudad.

En ese marco, el diputado nacional cuestionó: "¿Por qué no trajimos una cantidad suficiente como para que la vacunación en esta primera tanda sea absolutamente masiva? ¿O solamente nos dieron lo que se les caía de la mesa a los rusos o lo que les sobraba a ellos?".

"Tenemos que vacunar a 44 millones de argentinos. ¡No me traigas un puñado de caramelos! ¿La rusa? ¿La de Moderna? ¿La de Pfizer? No lo sé. Traé la que tengas que traer, pero traela", agregó.

Para el diputado de Juntos por el Cambio, el Ejecutivo ha "mentido tanto con un tema tan delicado como la salud, buscando una solución mágica para temas que no tenían, estadísticas que no eran ciertas, vendiendo actividades que no se hacían o situaciones sanitarias que no iban con la realidad".

"La gente no les da bola. Han mentido tanto en este tema, un tema tan delicado...Ellos pueden joder con la expectativa, con el salario, con la inflación, con algunos otros derechos, pero con la vida y la muerte no se jode", destacó.

Por su parte, aseguró que "el Gobierno va a tener que recuperar la autoridad, porque todo hace pensar que la situación va a ser compleja, lo que se avecina va a ser complejo". "Si vos no tenés autoridad...miren si nos tienen que volver a encerrar como en la cuarentena dura de tres semanas, ¿cómo lo haces?", cuestionó.

Por último, consideró que en el Ministerio de Salud "nadie puede dudar que (la secretaria de Acceso a la Salud) Carla Vizzotti es la mujer que más sabe", pero "dijo un par de pelotudeces sobre la primera dosis y la salieron a cagar a patadas en el culo".

"Si esta mujer que es la que más sabe de inmunidad dice semejante pelotudez, ¿qué podés esperar de Alberto Fernández?", finalizó.

Fuente: Cadena 3