En Córdoba volvieron los cines con impulso de Cultura de la Provincia 

Por Aries, De Porras recordó que desde mayo venían presentando protocolos ante el COE provincial, primero pidiendo la habilitación del 50%, después el 35, el 25, pero nunca tuvieron respuesta.

La titular del Cine Gran Rex aseguró que fue el impulso que le dio al pedido la Agencia de Cultura cordobesa la que logró finalmente que se habilite la actividad.

De esta forma, se logró el funcionamiento de 6 salas con el 50% de la capacidad.

Para la habilitación, las autoridades solicitaron que se establezca una zona de ingreso, otra de egreso, uso permanente con barbijo, control de temperatura, firma de declaración jurada, alcohol en gel, grupos de hasta 6 personas, entre otros puntos.

Si bien se realizan ventas on line, pero no se puede realizar utilizando el Código QR porque el Instituto Nacional de Cine Argentino no aprobó esa modalidad todavía.

Mientras tanto proyectos películas que estaban pendientes del año pasado, producciones locales y se encuentran a la espera de films hollywoodenses.

Lamentó que el Gobierno cordobés nunca los haya ayudado, ya que en octubre solo le dieron un subsidio de 40 mil pesos, cuando venían sin actividad desde marzo.

Aseguró que son alrededor de 30 familias las que viven del cine, y quienes estuvieron percibiendo los sueldos a través del programa nacional de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).