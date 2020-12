La Justicia autorizó a Cristina Kirchner a cobrar la pensión de Néstor

Durante el macrismo se había dispuesto que tenía que optar entre su pensión como ex presidenta o la de su esposo. Ahora podrá percibir las dos y también su sueldo como vicepresidenta

Cristina Kirchner podrá volver a cobrar otra vez la pensión de Néstor Kirchner. El juez federal de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nami, subrogante, hizo lugar a un planteo de la vicepresidenta y dispuso que se habilite el pago de la pensión que le correspondía, con intereses retroactivos y sin pagar el impuesto a las Ganancias, según el fallo al que accedió Infobae.

El ex secretario de Seguridad Social durante el macrismo Alejandro Chiti calculó que la actual vicepresidenta podrá cobrar unos “dos millones de pesos por mes y 100 millones de pesos más como retroactivo”.

La demanda se inició en 2017 a pedido de CFK. Buscaba que la nulidad de los actos administrativos dictados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que comandaba Carolina Stanley. Y, en ese mismo marco, reclamaba “la inmediata devolución respecto de su beneficio no Contributivo derivado de su cónyuge, Dr. Néstor Carlos Kirchner como así también del propio, de las sumas retenidas en concepto de impuesto a las Ganancias, ello de conformidad con lo dispuesto por la Acordada Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 20/96, y que se reliquiden ambas prestaciones de acuerdo al Decreto PEN 1417/87 y jurisprudencia del Tribunal sobre la materia”.

Es que CFK, al igual que el resto de los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex integrantes de la Corte Suprema, goza del beneficio de la Asignación Mensual Vitalicia, previsto en la ley 24.018. Pero la entonces diputada Margarita Stolbizer, entonces aliada de Sergio Massa, denunció irregularidades en el cobro de las dos pensiones, una por su mandato y otra por el de su esposo fallecido. Fue en 2016 cuando Stolbizer -que radicó las denuncias de Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner- aseguró que eso le permitía cobrar se denunció una suma cercana a los 340 mil pesos.